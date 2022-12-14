AÖF ARA SINAV SONUÇ TARİHİ! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ara sınav sonuçlarının ne açıklanacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, AÖF ara sınav sonuçları hakkında merak edilen tarih...
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları için heyecan dorukta.... Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen AÖF güz dönemi ara sınavının tamamlanmasıyla birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...
AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.
AÖF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÇIKÖĞRETİM DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı otuz beş ( 35) olarak belirlendi.
Sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında saf dışı bırakacak. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda öğrencilerin aldıkları notlara göre harf puanları belirlenecek.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022
Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023
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