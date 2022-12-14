AÖF ARA SINAV SONUÇ TARİHİ! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları için heyecan dorukta.... Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen AÖF güz dönemi ara sınavının tamamlanmasıyla birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

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