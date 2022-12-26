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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2023'te tüm ilçelere bilim- sanat merkezi kuracağız

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2023’te tüm ilçelere bilim- sanat merkezi kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılında size sürprizimiz var. Tüm ilçelerimize bilim- sanat merkezi kuracağız. Böylece öğrencilerimizin bulunduğu ilçedeki bilim-sanat merkezine erişimini sağlayacağız" dedi.

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