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30 Aralık Cuma okul var mı, tatil olacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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30 Aralık Cuma okul var mı, tatil olacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü?

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve çalışan tatil günlerini araştırmaya başladı. Bu sene yılbaşı hafta sonuna denk gelirken, 30 Aralık Cuma gününün ise tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Heyecanla beklenen yılbaşı tarihi bu sene pazar gününe, 31 Aralık gecesi ise cumartesi gününe denk gelecek. Peki, 30 Aralık Cuma okul var mı, tatil olacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü?

30 Aralık Cuma günü okul var mı, yok mu? sorusu binlerce öğrenci tarafından gündeme getirildi. Yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı ve 30 Aralık'ın tatil olup olmadığı çalışanlar ve öğrencilerin durumlarına yön verecek. Yeni yıl heyecanını yaşayacak olanlar, 2023 yılbaşı tatil takvimi ile planlarına başladı.Çalışanların da gündeminde olan 1 Ocak gününün tatil olup, olmadığı merak konusu oluyor. Peki, 30 Aralık Cuma okul var mı, tatil olacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü?

30 ARALIK YARIM GÜN MÜ? 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanuna göre 30 Aralık resmi tatil değildir. Kanunda yer alan bilgi dikkate alındığında 1 Ocak Pazar günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

30 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Aralık tarihi herhangi bir özel veya resmi güne denk gelmediğinden resmi tatil değildir. 30 Aralık cuma günü okullar ve üniversiteler başta olmak üzere kamu kurumları, bankalar, kargo firmaları ve özel sektör çalışmaya devam edecek.

30 ARALIK CUMA OKULLAR AÇIK MI?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 30 Aralık cuma günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Cuma günü yarım gün veya resmi tatil olmayacak. 2023 yılı ilk resmi tatili Pazar gününe denk geldiği için ek olarak bir tatil yapılmayacak.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılın ilk günü 1 Ocak Pazar günü kutlanacak. 1 Ocak tarihi resmi tatildir. Ancak bu yıl Pazar gününe denk gelmesiyle hafta sonu tatili içerisinde yer alacak.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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