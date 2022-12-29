30 Aralık Cuma günü okul var mı, yok mu? sorusu binlerce öğrenci tarafından gündeme getirildi. Yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı ve 30 Aralık'ın tatil olup olmadığı çalışanlar ve öğrencilerin durumlarına yön verecek. Yeni yıl heyecanını yaşayacak olanlar, 2023 yılbaşı tatil takvimi ile planlarına başladı.Çalışanların da gündeminde olan 1 Ocak gününün tatil olup, olmadığı merak konusu oluyor. Peki, 30 Aralık Cuma okul var mı, tatil olacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü?

30 ARALIK YARIM GÜN MÜ? 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanuna göre 30 Aralık resmi tatil değildir. Kanunda yer alan bilgi dikkate alındığında 1 Ocak Pazar günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

30 Aralık 2022 tarihi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Aralık tarihi herhangi bir özel veya resmi güne denk gelmediğinden resmi tatil değildir. 30 Aralık cuma günü okullar ve üniversiteler başta olmak üzere kamu kurumları, bankalar, kargo firmaları ve özel sektör çalışmaya devam edecek.