AUZEF bütünleme (telafi) sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı online mı olacak?
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF güz dönemi bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Hava şartları nedeniyle ertelenen sınavın hangi tarihlerde yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. İstanbul Üniversitesi tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, AUZEF bütünleme (telafi) sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı online mı olacak? İşte AUZEF final sınav tarihi...
AUZEF güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören binlerce öğrenci, güz dönemi bütünleme sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılması beklenen sınav, yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Peki, AUZEF bütünleme (telafi) sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı online mı olacak? İşte cevaplar...
AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
2021-2022 AUZEF güz dönemi telafi sınavı 12-23 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.
İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir."
BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
* İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı 12-23 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.
* 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavına, Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavı sonunda yapılan değerlendirmeden FF, DD ve DC notu aldığınız derslerinizden girebileceksiniz.
* Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede FF notu aldığınız derslerinizden başarılı sayılabilmeniz için telafi (bütünleme) sınava girme ve bu derslerinizin notunu yükseltme zorunluluğunuz vardır. (Bkz: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)
* Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede DD ve DC notu aldığınız derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girme zorunluluğunuz yoktur. Ancak, başarı notunuz DD ve DC olan bu derslerinizden notunuzu yükseltmek istiyorsanız telafi (bütünleme) sınavına girebilirsiniz.
* Bitirme (Final) notunuzun DD veya DC olduğu derslerden telafi (bütünleme) sınavına girip FF notu alırsanız o derse ait son notunuz FF olacaktır. Notunuzun DD veya DC olduğu derslerden telafi (bütünleme) notu oluşmasını istemiyorsanız bu derslerden kesinlikle telafi (bütünleme) sınavına girmemeniz gerekmektedir.
* Öğrenciler telafi sınavında tüm ünitelerden sorumludur.
* Telafi sınavlarının başarı notuna etki oranı %60' tır.
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