AUZEF bütünleme (telafi) sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı online mı olacak?

* Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede FF notu aldığınız derslerinizden başarılı sayılabilmeniz için telafi (bütünleme) sınava girme ve bu derslerinizin notunu yükseltme zorunluluğunuz vardır. (Bkz: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

* Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede DD ve DC notu aldığınız derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girme zorunluluğunuz yoktur. Ancak, başarı notunuz DD ve DC olan bu derslerinizden notunuzu yükseltmek istiyorsanız telafi (bütünleme) sınavına girebilirsiniz.