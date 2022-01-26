Heyecanla bekleniyor! EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS kura çekimi ne zaman?

EKPSS tercih sonuçlaıı ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından EKPSS kapsamında gerçekleştirilen engelli memur yerleştirmeleri için tercihler alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS kura çekimi ne zaman? İşte sopn gelişmeler...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından kura çekimi ve tercih sonuçları ile ilgili bu hafta duyuru yayımlanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tercih sonuçları ile ilgili detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.