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ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

7-8 Ocak'ta gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavına binlerce öğrenci katıldı. Sınava ait soru ve cevapların erişime açılması sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden öğrenciler, sınavdan kaç puan aldıklarını araştırıyor. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte son gelişmeler...

ATA AÖF final sınavı sonuçları için araştırmalar sürüyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, 7-8 Ocak tarihlerinde güz dönemi final sınavına katıldı. Bu sınavın soru ve cevapları ise erişime açıldı. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar genel olarak, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının 16-20 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 11-12 Şubat 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi vize 8-9 Nisan 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 8-9 Temmuz 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

2022-2023 YILI ATA AÖF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 23 Ağustos 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.

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