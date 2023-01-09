ATA AÖF final sınavı sonuçları için araştırmalar sürüyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, 7-8 Ocak tarihlerinde güz dönemi final sınavına katıldı. Bu sınavın soru ve cevapları ise erişime açıldı. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar genel olarak, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının 16-20 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.