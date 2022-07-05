LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor? MEB takvimi

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 lise yerleştirmeleri için LGS tercihleri alınıyor. 4 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler ve velileri, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. LGS tercih sürecine ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercihleri ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihlerinde alınacak. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya

herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.