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AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 14.02.2022
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AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı açıklandı mı?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022 bütünleme sınavları gerçekleştirildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle telafi sınavları ertelenmiştir. Hafta sonu düzenlenen AUZEF bütünleme sınavlarının soru ve cevapları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı açıklandı mı?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF bütünleme (telafi) sınavı 12-13 Şubat tarihlerinde hayata geçirildi. Sınava katılan binlerce adayın gözü İstanbul Üniversitesi'nin yayımlayacağı soru ve cevaplara çevrildi. İşte, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı açıklandı mı?

AUZEF TELAFİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

Kar yağışı nedeniyle ertelenen sınavlar 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından adaylar, not durumlarını hesaplamak için cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyor. Soru ve cevaplar henüz yayımlanmadı ancak sınavda çıkan soru ve cevap anahtarının 7 gün içerisinde online olarak paylaşılması bekleniyor.

2022 AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Telafi (Bütünleme) sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih bilgisi paylaşılmadı. Fakat sonuçların erişime açılması durumunda detaylar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan ediliyor.

https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanında yer alır.

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