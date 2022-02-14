AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı açıklandı mı?

AUZEF TELAFİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

Kar yağışı nedeniyle ertelenen sınavlar 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından adaylar, not durumlarını hesaplamak için cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyor. Soru ve cevaplar henüz yayımlanmadı ancak sınavda çıkan soru ve cevap anahtarının 7 gün içerisinde online olarak paylaşılması bekleniyor.