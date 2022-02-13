İkinci ara tatil ne zaman? MEB ara tatil tarihleri 2022! 1 hafta ara tatil hangi tarihte?

İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz.

Ben bu süreçte öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.