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İkinci ara tatil ne zaman? MEB ara tatil tarihleri 2022! 1 hafta ara tatil hangi tarihte?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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İkinci ara tatil ne zaman? MEB ara tatil tarihleri 2022! 1 hafta ara tatil hangi tarihte?

İkinci ara tatil ne zaman? 2022 MEB ara tatil tarihleri arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Sömestr tatilinin geride kalmasının ardından gözler ikinci ara tatil tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre; ikinci ara tatil ne zaman sorusunun yanıtı!

İkinci ara tatil ne zaman? 2022 MEB ara tatiller öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Öğrencileri ikinci dönemde de bir haftalık ara tatil bekliyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitime devam edeceklerini söyledi. 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Bakan Özer, "7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, okullarımızda tüm önlemleri alarak inşallah bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceğiz.

Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Yani şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında, 'Omicron' varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu.

İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz.

Ben bu süreçte öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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