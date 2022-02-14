ATA AÖF kayıt yenileme, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler için kayıt takvimi açıklandı. Bahar dönemi sınavlarına katılabilmek için öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt işlemleri hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları nasıl yapılır? Sınavlar ne zaman? İşte haberin detayları...

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

ATA AÖF 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleir arasında yapılacak. ATA AÖF'e yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak.

Ara sınıf öğrenciler ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklar.