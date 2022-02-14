ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları nasıl yapılır? Sınavlar ne zaman?
ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? 2021-2022 bahar dönemi kayıtlarını yapacak olan öğrenciler heyecan içinde ders kayıtlarının takvimini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından konu hakkında detaylar açıklandı. Kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları nasıl yapılır? Sınavlar ne zaman? İşte cevaplar...
ATA AÖF kayıt yenileme, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler için kayıt takvimi açıklandı. Bahar dönemi sınavlarına katılabilmek için öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt işlemleri hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları nasıl yapılır? Sınavlar ne zaman? İşte haberin detayları...
ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
ATA AÖF 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleir arasında yapılacak. ATA AÖF'e yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak.
Ara sınıf öğrenciler ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklar.
ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DİKKAT!
* Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır.
* Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.
* Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. ATA AÖF tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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