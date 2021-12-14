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VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Lisans başvurusu...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Lisans başvurusu...

VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs imkanı başvuru işlemleri sonrası ortaöğrenim burs sonuçları erişime açıldı. Şimdi ise üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs sonuçları bekleniyor. İşte, VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Lisans başvurusu...

VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğrenim burs başvuru işlemleri 15 Kasım 2021 tarihinde tamamlanmıştı. İşlemlerin ardından uzun bir süredir VGM burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. İşte, VGM burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? 2021-2022 VGM burs sonuçları açıklandı mı? Lisans başvurusu...

YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim burs başvuru sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan değerlendirmelerin neticesinde adayların erişimine açılacak.

ORTAÖĞRETİM VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Ortaöğretim VGM burs ve kredi başvuru sonuçları https://burs.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası Adı-Soyadı, Doğum tarihi ve Baba adı gibi bilgilerin sonuç sorgulama ekranına girilmesinin ardından öğrenilebilecek.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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