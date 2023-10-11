"AUZEF ara sınavları (vize) ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi belli oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...