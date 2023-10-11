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AUZEF ara sınavları (vize) ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.10.2023
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AUZEF ara sınavları vize ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

"AUZEF ara sınavları (vize) ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvime göre, AUZEF ara sınavları kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"AUZEF ara sınavları (vize) ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi belli oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

AUZEF 2023-2024 TAKVİMİ

Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgelerinin kasım ayının ilk haftası içerisinde paylaşılması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlanacak.

Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.

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