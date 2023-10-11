11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ALES geç başvuru tarihi 2023 | ALES/3 ne zaman yapılacak, sonuçları kaç yıl geçerli oalcak?

ALES geç başvuru tarihi 2023 | ALES/3 ne zaman yapılacak, sonuçları kaç yıl geçerli oalcak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2023
ABONE OL
ALES geç başvuru tarihi 2023 | ALES/3 ne zaman yapılacak, sonuçları kaç yıl geçerli oalcak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru süreci sona ermişti ve başvurularını kaçıran adaylar için ALES geç başvuru tarihleri merak konusu oldu. ALES'e başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, geç başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM'nin resmi duyurularını ve takvimi düzenli olarak kontrol ediyorlar. İşte tarihler...

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru süreci sona ermişti ve başvurularını kaçıran adaylar için ALES geç başvuru tarihleri merak konusu oldu. ALES'e başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, geç başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM'nin resmi duyurularını ve takvimi düzenli olarak kontrol ediyorlar. İşte tarihler...

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES/3 geç başvuru işlemleri 17 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

ALES NE ZAMAN?

ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA