ALES geç başvuru tarihi 2023 | ALES/3 ne zaman yapılacak, sonuçları kaç yıl geçerli oalcak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru süreci sona ermişti ve başvurularını kaçıran adaylar için ALES geç başvuru tarihleri merak konusu oldu. ALES'e başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, geç başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM'nin resmi duyurularını ve takvimi düzenli olarak kontrol ediyorlar. İşte tarihler...