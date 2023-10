Ara tatiller kalkıyor mu? Okullarda birinci ve ikinci ara tatiller kaldırılacak mı? MEB son dakika açıklaması!

"Ara tatiller kalkıyor mu son dakika?" sorusunun cevabı son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi. Öğrenci ve veliler konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, MEB son duyurular...

ARA TATİLLER KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz.

Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.