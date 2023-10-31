AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınav tarihleri 2023-2024 | Açıktan üniversite güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Açıköğretim Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimini merakla bekliyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, güncel sınav tarihlerini öğrencilere duyurdu. Peki AUZEF, AÖF, ATA AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Açıköğretim Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimini merakla bekliyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, güncel sınav tarihlerini öğrencilere duyurdu. Peki AUZEF, AÖF, ATA AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
GÜZ DÖNEMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024
BAHAR DÖNEMİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30
II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00
III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024
Mezuniyete Üç Ders Sınavı Henüz belli olmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...
- ZAMLI KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ödeme takvimi netleşti; TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... GSB KYK burs/kredi 2024 sonuç sorgulama ekranı!
- KYK 2024 zamlı burs/kredi ödemesi ne kadar, kaç TL?
- 6.5 milyon memura %52'lik enflasyon zam tablosu! Yeni maaşlar: Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
- Emekliye 2024'te %68 enflasyon zam tablosu ayyuka çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi: 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana 10.706, 11.692, 15.213...
- Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor
- Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00'da...
- Gelinim Mutfakta 31 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan...
- ÇAYKUR çay paraları hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim 2023 çay destekleme ödemeleri başladı!
- TUREKS HALKA ARZ TARİHİ 2023! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
- GENÇ KART NASIL ALINIR? 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart başvuruları başladı mı?
- Kasım ayında şans onlardan yana! O tarihte doğanlar yaşadı! Bir anda zengin olacak 3 burç...