AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınav tarihleri 2023-2024 | Açıktan üniversite güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Açıköğretim Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimini merakla bekliyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, güncel sınav tarihlerini öğrencilere duyurdu. Peki AUZEF, AÖF, ATA AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

GÜZ DÖNEMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024