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Haberler Eğitim Haberleri AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınav tarihleri 2023-2024 | Açıktan üniversite güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınav tarihleri 2023-2024 | Açıktan üniversite güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023
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AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınav tarihleri 2023-2024 | Açıktan üniversite güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Açıköğretim Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimini merakla bekliyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, güncel sınav tarihlerini öğrencilere duyurdu. Peki AUZEF, AÖF, ATA AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Açıköğretim Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimini merakla bekliyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, güncel sınav tarihlerini öğrencilere duyurdu. Peki AUZEF, AÖF, ATA AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

GÜZ DÖNEMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

BAHAR DÖNEMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024

Mezuniyete Üç Ders Sınavı Henüz belli olmadı.

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