MEB son dakika: Tarih açıklandı! 2024 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS (Liselere Geçiş Sınavı) tarihini açıkladı. Sınav, 2024 Haziran ayında yapılacak. LGS, Türkiye'de liselere geçiş için önemli bir sınavdır ve bu tür duyuruların ve tarihlerin takip edilmesi büyük bir öneme sahiptir. Peki, 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, MEB son duyurular...
Milyonlarca öğrencinin beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi belli oldu. Son dakika haberi sonrası öğrenciler, sınav tarihini sorgulamaya başladı. Peki, LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, MEB son dakika açıklaması...
2024 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağı açıklandı.
MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Bakan Yusuf Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.
Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:
"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."
Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini aktardı.
2024 LGS'DE KAÇ KONU VAR?
LGS konuları 2024 içerisinden her yıl 90 soru sorulmaktadır. Türkçeden 20, Din Kültüründen 10, İnkılaptan 10, İngilizceden 10, Matematik ve Fen Bilimlerinden 20' şer soru çıkmaktadır.
LGS Konuları 2024 (Türkçe)
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam (Paragraf)
Parçada Yapı ve Anlatım
Fiilimsi
Cümlenin Ögeleri
Fiil Çatısı
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
Yazım ve Noktalama
Metin Türleri
Söz Sanatları
Deyim ve Atasözleri
LGS Konuları 2024 (İnkılap)
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış
Ya İstiklal Ya Ölüm!
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
Demokratikleşme Çabaları
Dış Politika
Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
LGS Konuları 2024 (Din Kültürü)
Kader İnancı
Zekat ve Sadaka
Din ve Hayat
Hz. Muhammed'in Örnekliği
Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri
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LGS Konuları 2024 (İngilizce)
Friendship
Teen Life
In The Kitchen
On The Phone
The Internet
Adventures
Tourism
Chores
Science
Natural Forces
LGS Konuları 2024 (Matematik)
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Olasılık
Cebirsel İfadeler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
LGS Konuları 2024 (Fen Bilimleri)
Mevsimler İklim
DNA ve Genetik Kod
Basınç
Madde ve Endüstri
Basit Makineler
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
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