02 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri MEB son dakika: Tarih açıklandı! 2024 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

MEB son dakika: Tarih açıklandı! 2024 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
ABONE OL
MEB son dakika: Tarih açıklandı! 2024 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS (Liselere Geçiş Sınavı) tarihini açıkladı. Sınav, 2024 Haziran ayında yapılacak. LGS, Türkiye'de liselere geçiş için önemli bir sınavdır ve bu tür duyuruların ve tarihlerin takip edilmesi büyük bir öneme sahiptir. Peki, 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, MEB son duyurular...

Milyonlarca öğrencinin beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi belli oldu. Son dakika haberi sonrası öğrenciler, sınav tarihini sorgulamaya başladı. Peki, LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, MEB son dakika açıklaması...

2024 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağı açıklandı.

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Bakan Yusuf Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini aktardı.

2024 LGS'DE KAÇ KONU VAR?

LGS konuları 2024 içerisinden her yıl 90 soru sorulmaktadır. Türkçeden 20, Din Kültüründen 10, İnkılaptan 10, İngilizceden 10, Matematik ve Fen Bilimlerinden 20' şer soru çıkmaktadır.

LGS Konuları 2024 (Türkçe)

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Parçada Anlam (Paragraf)

Parçada Yapı ve Anlatım

Fiilimsi

Cümlenin Ögeleri

Fiil Çatısı

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

Yazım ve Noktalama

Metin Türleri

Söz Sanatları

Deyim ve Atasözleri

LGS Konuları 2024 (İnkılap)

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış

Ya İstiklal Ya Ölüm!

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme Çabaları

Dış Politika

Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

LGS Konuları 2024 (Din Kültürü)

Kader İnancı

Zekat ve Sadaka

Din ve Hayat

Hz. Muhammed'in Örnekliği

Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

Koçluk hakkında bilgi almak için tıkla!

LGS Konuları 2024 (İngilizce)

Friendship

Teen Life

In The Kitchen

On The Phone

The Internet

Adventures

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

LGS Konuları 2024 (Matematik)

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Olasılık

Cebirsel İfadeler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

LGS Konuları 2024 (Fen Bilimleri)

Mevsimler İklim

DNA ve Genetik Kod

Basınç

Madde ve Endüstri

Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA