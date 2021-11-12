Resmi açıklama: AÖF sınavları online mı olacak? 2021 açıköğretim üniversite sınavları ne zaman, nasıl olacak?

AÖF sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. AÖF'te eğitim gören yüz binlerce öğrenci sınavların nasıl yapılacağını araştırıyor. Açık lise sınavlarının online yapılacağının bildirilmesi ile birlikte açıköğretim üniversite sınavları hakkında araştırmalar başladı. Peki, AÖF sınavları online mı olacak? 2021 açıköğretim üniversite sınavları ne zaman, nasıl olacak? İşte cevaplar...

Bir önceki dönemde sınavlar internet üzerinden online gerçekleştirilmişti. Yeni dönemin yüz yüze başlamasının ardından gözler AÖF sınavlarına çevrildi. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sınavların yüz yüze yapılacağı bildirildi. Akademik takvimde "Sınav tarihleri"nde "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi duruuna göre değişebilir" ifadelerine yer verildi.