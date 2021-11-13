Son durum: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçları son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler 10 Kasım'a kadar başvurularını gerçekleştirdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Kasım ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020'de açıklanmıştı. 2021 yılı burs başvuruları ise 10 Kasım'da sona erecek. Buna göre, 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.