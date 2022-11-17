ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? (Adli yargı, İdari yargı, Avukat), sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Başvuru yapan adaylar, sınavın yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi nerede alınır? İşte, Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav hakkında merak edilen detaylar...
Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. Adalet Bakanlığı sınavlarında Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı sınav tarihleri de belli oldu.Peki, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi nerede alınır? İşte, Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi alma ekranı...
ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı
2022-Adli Yargı
2022-Adli Yargı-Avukat
2022-İdari Yargı 26 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
Adalet Bakanlığı
2022-Adli Yargı-Avukat
2022-İdari Yargı 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
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