2024 KPSS puanınızla hangi kuruma yerleşebilirsiniz: 55, 60, 63, 65, 67 puanla nereye girilir?

Adayların heyecanla beklediği KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, hangi kamu kurumlarının alım yapacağı ve bu kurumlara başvuruların hangi puanlarla mümkün olduğu netlik kazanacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden aday T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılacak.

KPSS Tercih Süreci (AA)

Hangi Puanlarla Hangi Kadrolara Yerleşilebilir?

Adayların aldıkları puanlara göre tercih edebilecekleri kurumlar değişiklik gösteriyor. Örneğin: P94 puan türü ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, İnfaz Koruma Memurluğu gibi kadrolara başvuru yapılabilir. Taban puanlar her yıl değişiklik gösterdiğinden, önceki yıllara ait atama puanlarını incelemek, adaylara rehberlik edebilir.

KPSS Ortaöğretim Taban ve Tavan Puanları İçin Tıklayınız.

KPSS Tercih Süreci (AA)

KPSS Puanlarının Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

KPSS ortaöğretim puanları, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerlidir. 2024 yılında sınava giren adaylar, puanlarını 2026 yılına kadar tercih işlemlerinde kullanabilir.

KPSS Ortaöğretim Tercih Süreci Ne Zaman Başlıyor?

Bakanlıkların ve diğer kamu kurumlarının memur alımları için yaptığı hazırlıklar sürerken, adaylar tercih dönemine odaklanmış durumda. Tercih süreciyle ilgili güncel bilgiler ve tercih kılavuzuna dair duyurular, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalarla netleşecek.

KPSS-2024/1 Ortaöğretim Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar