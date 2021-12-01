ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 20-21 Kasım'da gerçekleştirilen AÖF vize sınavının soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Soru ve cevapların yayınlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF güz dönemi vize sınavı gerçekleştirildi. Sınava, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 281 bin 678 öğrenci katılım sağladı. Yüz binlerce öğrenci heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
ATA AÖF vize sınavı soruları cevapları erişime açıldı Sınav sorularına ve cevaplarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçların 1 ay içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Buna göre kasım ayının ortalarına doğru sonuçların açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
- Bilim Kurulu son dakika: Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Dolar neden düşüyor? Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar son dakika neden düştü?
- Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”
- Kış lastiği zorunlu mu, cezası var mı? 2021 Kış lastiği uygulaması hangi arabalar için geçerli?
- Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!
- Gaziantep bebek yaşıyor mu? Babası Yunus Göç tarafından şiddet gören Cihan bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl?
- Asgari ücret sendika hükümet teklifleri 2022! Sendikalar ne kadar istiyor, hükümet ne kadar verdi? Asgari ücrette son karar...
- Gözler orada! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları son durum nedir?
- Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi?
- ŞOK çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu! 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu
- MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı