ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte?

NOT: İtiraz süreci bittikten sonra Yarıyıl Sonu Sınavı ile mezun olmanız durumunda en kısa sürede mezuniyet işlemleriniz tamamlanacak ve e-Devlet üzerinden görüntüleme yapabileceksiniz. Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları OBS'de kayıtlı olan adreslerine gönderilecektir. OBS'deki adresinizin doğruluğunu kontrol etmeniz, eksik veya hatalıysa hemen güncellemeniz yeterli olup bunun dışında herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Mezun olan öğrencilerimizin başarılarının devamını diler, kendilerini farklı bir programda yeniden öğrencimiz olarak görmeyi temenni ederiz.