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ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte?

ATA AÖF 2023-2024 bahar dönemi final sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler için haber geldi. 01 ila 07 Haziran tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen sınavların sonuçları açıklandı. Öğrenciler arama motorlarında "ATA AÖF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Atatürk Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi'nin bahar dönemi final sınavları haziran ayının ilk haftasında gerçekleştir. Online olarak sınava katılım sağlayan öğrenciler bir yandan sınav sonuçlarını araştırırken bir yandan da bütünleme sınav tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yapılan açıklamada ATA AÖF sonuçlarının yayınlandığı bildirildi. Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yarıyıl Sonu (Final) Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan "Soru İtiraz" ve "Sonuç İtiraz" butonlarını tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarınızı 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 22.00'a kadar bize iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra ve LMS dışındaki kanallar aracılığıyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır."

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

NOT: Öğrencilerin (Cezaevinde bulunanlar hariç) soru ve sonuç itirazlarını sadece LMS üzerinden yapmaları gerekmektedir. LMS dışındaki kanallar aracılığıyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: İtiraz süreci bittikten sonra Yarıyıl Sonu Sınavı ile mezun olmanız durumunda en kısa sürede mezuniyet işlemleriniz tamamlanacak ve e-Devlet üzerinden görüntüleme yapabileceksiniz. Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları OBS'de kayıtlı olan adreslerine gönderilecektir. OBS'deki adresinizin doğruluğunu kontrol etmeniz, eksik veya hatalıysa hemen güncellemeniz yeterli olup bunun dışında herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Mezun olan öğrencilerimizin başarılarının devamını diler, kendilerini farklı bir programda yeniden öğrencimiz olarak görmeyi temenni ederiz.

BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi, bahar dönemi yarıyıl sınavlarının ardından başarısız olan veya ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme sınavı düzenleyecek. Henüz bütünleme sınavları için takvim duyurulmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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