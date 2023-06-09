YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı!

YKS için geri sayım başlarken yüzbinlerce öğrenciyi sınav heyecanı sardı. Üniversite sınavı ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılırken öğrenciler tüm detaylara ulaşmaya çalışıyor. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte? İşte üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı!

2023 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.