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YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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YKS’ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı!

YKS için geri sayım başlarken yüzbinlerce öğrenciyi sınav heyecanı sardı. Üniversite sınavı ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılırken öğrenciler tüm detaylara ulaşmaya çalışıyor. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte? İşte üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı!

YKS için geri sayım başlarken yüzbinlerce öğrenciyi sınav heyecanı sardı. Üniversite sınavı ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılırken öğrenciler tüm detaylara ulaşmaya çalışıyor. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte? İşte üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı!

2023 YKS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerindenoluşan bir kitapçık verilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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