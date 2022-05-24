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Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liselerde tatil ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liselerde tatil ne zaman?

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Salgın döneminde okullarda uzaktan eğitim uyguanmıştı. Eylül ayında yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte öğrenciler okullarda derslerini görmeye başladılar. Şimdi ise yarıyıl tatilinin tatilinin ardından ikinci ara tatilin de tamamlanmasının ardından gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Peki, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liselerde tatil ne zaman? İşte cevaplar...

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem karnelerinin verileceği tarih açıklandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaz tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Yaklaşık üç ay sürecek yaz tatili hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liselerde tatil ne zaman? İşte haberin detayları...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre, ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

Gelecek eğitim döneminde tatil ve sınav takvimlerinin nasıl olacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

MEB, LGS VE YKS'YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE 15 MİLYON YARDIMCI KAYNAK ULAŞTIRDI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yürütülen çalışmalar kapsamında tüm kademelerdeki ve sınıf düzeylerindeki öğrenciler, özel öğrenciler ve sınava hazırlık gruplarını kapsayacak şekilde 18 milyon öğrenciye yönelik yardımcı kaynak desteğinin sürdürüldüğü belirtildi.

Öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının Bakanlık tarafından ücretsiz karşılandığı ifade edilen açıklamada, sınav grubundaki öğrencilere aralık ayından mayıs ayına kadar ulaştırılan yardımcı kaynak sayısının 15 milyona ulaştığı bilgisi verildi.

Yardımcı kaynak paketlerinde sınav grupları için çalışma yaprakları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi, sınava yönelik örnek sorular, fasiküller, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları, YKS çalışma soruları, YKS soru bankaları ve soru çözümlerinin bulunduğu belirtildi.

"SINAV GRUPLARINA AYRICALIKLAR TANIDIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, her öğrencinin ihtiyacını dikkate alarak yardımcı kaynak hazırladıklarına, sınav gruplarının kaynak ihtiyacı konusuna özel önem verdiklerine işaret etti.

Bakan Özer, tüm öğrencilerin en iyi şekilde sınava hazırlanmalarını sağlamaya büyük önem verdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Destekleme ve yetiştirme kurslarımızda onlara yönelik sunduğumuz ücretsiz programların yanı sıra her ay yayımladığımız yardımcı kaynaklarda da sınav gruplarına ayrıcalıklar tanıdık. LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerimize sunduğumuz yardımcı kaynak sayısı 15 milyona ulaştı. Bakanlık olarak öğrencilerimizin her an yanında olmak, onları ihtiyaçları olan kaynaklarla desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz."

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