Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2022 yaz tatili ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liselerde tatil ne zaman?

Bakan Özer, tüm öğrencilerin en iyi şekilde sınava hazırlanmalarını sağlamaya büyük önem verdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Destekleme ve yetiştirme kurslarımızda onlara yönelik sunduğumuz ücretsiz programların yanı sıra her ay yayımladığımız yardımcı kaynaklarda da sınav gruplarına ayrıcalıklar tanıdık. LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerimize sunduğumuz yardımcı kaynak sayısı 15 milyona ulaştı. Bakanlık olarak öğrencilerimizin her an yanında olmak, onları ihtiyaçları olan kaynaklarla desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz."