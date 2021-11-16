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AÖL 1. dönem sınavları ders seçimi ne zaman? 2021 açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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AÖL 1. dönem sınavları ders seçimi ne zaman? 2021 açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2021 AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başlarken sınava katılacak binlerce öğrenci detayları araştırmaya başladı. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile 1. dönem sınavına ilişkin merak edilenler açıklandı. Bu gelişmelerin ardından ders seçimi takvimi ve sınavın uygulanış şekli konusunda araştırmalar başladı. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ders seçimi ne zaman? 2021 açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte cevaplar...

AÖL 1. dönem sınavları ders seçimi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavlarında süreç belli oldu. Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır online olarak gerçekleştirilen açık lise sınavlarının bu sene nasıl yapılacağı merak ediliyordu. MEB'in yaptığı açıklama ile tüm detaylar belli oldu. Açık lise sınavları ile ilgili merak edilen sorulara ahaber.com.tr'den yanıt bulabilirsiniz. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ders seçimi ne zaman? 2021 açık lise sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte ayrıntılar...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı duyuruya göre, öğrencilerin 2021 1. dönem derslerini değiştirebilmeleri için 17 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında ders seçme ekranı açık olacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?

2021 AÖL 1. dönem sınavı 4-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere AÖL 1. dönem sınavları online yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.

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