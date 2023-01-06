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15 karne tatili ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçınca başlayacak, kaç gün sürecek? MEB sömestr tatili takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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15 karne tatili ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçınca başlayacak, kaç gün sürecek? MEB sömestr tatili takvimi...

Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde gözler yarıyıl tatiline çevrildi. MEB takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri, 15 tatilin hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 15 karne tatili ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçınca başlayacak, kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...

15 karne tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili takvimi açıklandı. Bu yıl ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatilinin hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte 15 tatil hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, sömestr tatili olarak da bilinen 15 karne tatili ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçınca başlayacak, kaç gün sürecek? İşte cevaplar...

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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