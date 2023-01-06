15 karne tatili ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçınca başlayacak, kaç gün sürecek? MEB sömestr tatili takvimi...

15 karne tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili takvimi açıklandı. Bu yıl ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatilinin hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte 15 tatil hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, sömestr tatili olarak da bilinen 15 karne tatili ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçınca başlayacak, kaç gün sürecek? İşte cevaplar...

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.