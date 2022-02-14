2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB'den tatil açıklaması
İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem eğitimlerine başladı. 7 Şubat'ta başlayan ikinci dönemin ardından sınavlara hazırlanan öğrenciler şimdi de ikinci ara tatil takvimini beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise ikinci ara tatil takvimini açıkladı. Peki, MEB 2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
2. dönem ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil ile ilgili resmi açıklama geldi. İkinci dönem ara tatilin başlayacağı tarihi merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2. dönem ara tatil ne zaman yapılacak? 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak. İşte haberin detayları...
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANCAK?
İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Kanunla, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlendi.
Öğretmenliğin "eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği" olarak tanımlandığı kanuna göre, öğretmenler görevlerini, Türk millî eğitiminin amaç ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlü olacak.
Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Kanunla öğretmenlik kariyer basamakları belirlendi. Buna göre, aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.
Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.
Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.
Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidilecek. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.
Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılacak. Ek gösterge, ikinci derecede bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü derecede bulunanlar için 2200 olarak belirlenirken dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 olacak. Bu madde 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
Öte yandan Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesinde yapılan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlerin atandıktan sonra yer değiştirmesinin 3 yıl süreyle engellenmesinde "can güvenliği ve sağlık mazeretleri" istisna sayıldı.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar da bu kanunun sağladığı haklardan yararlanacak.
BAKAN ÖZER YENİ YASANIN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ
Millî Eğitim Bakanı Bakan Mahmut Özer, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihî nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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