ATA AÖF final sonuçları son durum: 7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, 7-8 Ocak'ta güz dönemi final sınavına katıldı. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen final sınavının ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. Soruları görüntüleyen öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF final sonuçları son durum nedir? 7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ATA AÖF final sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022-2023 güz dönemi dönem sonu sınavına katılan öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sınav sonucuna göre kredi notunu yükseltecek ya da mezun olacak olan öğrenciler büyük bir merakla sonuçları bekliyor. Peki, ATA AÖF final sonuçları son durum nedir? 7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi tarafından güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sonuçlar genellikle sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sonuçlar, https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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