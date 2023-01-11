ATA AÖF final sonuçları son durum: 7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022-2023 güz dönemi dönem sonu sınavına katılan öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sınav sonucuna göre kredi notunu yükseltecek ya da mezun olacak olan öğrenciler büyük bir merakla sonuçları bekliyor. Peki, ATA AÖF final sonuçları son durum nedir? 7-8 Ocak ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi tarafından güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sonuçlar genellikle sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanan final sınavı sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar, https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.

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