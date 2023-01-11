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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2023 AÖL ikinci dönem kayıtları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2023 AÖL ikinci dönem kayıtları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

AÖL 2. dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken öğrenciler bir yandan da detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 28 Ocak'ta tamamlanan kayıt yenileme işlemleri için bu sene gözler MEB'e çevrildi. Öğrenciler aynı zamanda kayıt yenileme işlemlerinin detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2023 AÖL ikinci dönem kayıtları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem sonuçları açıklandı. Bunun yanında 2. dönem kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları online yapıldı. İkinci dönem sınavları online mı olacak henüz belli değil.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.

Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5'dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.

Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.

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