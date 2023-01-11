Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık lise 2. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 28 Ocak'ta tamamlanan kayıt yenileme işlemleri için bu sene gözler MEB'e çevrildi. Öğrenciler aynı zamanda kayıt yenileme işlemlerinin detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2023 AÖL ikinci dönem kayıtları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem sonuçları açıklandı. Bunun yanında 2. dönem kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı.