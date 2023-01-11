"Açık Öğretim kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL, AÖF yeni kayıt dönemi başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise ve üniversite öğrenim hayatlarını Açık Öğretim üzerinde devam eden öğrenciler 2023 yılı akademik takvimini merak ediyor. Kayıt dönemleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Açık Öğretim kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL, AÖF yeni kayıt dönemi başladı mı?