11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Açık Öğretim kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL, AÖF yeni kayıt dönemi başladı mı?

Açık Öğretim kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL, AÖF yeni kayıt dönemi başladı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023
ABONE OL
Açık Öğretim kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL, AÖF yeni kayıt dönemi başladı mı?

"Açık Öğretim kayıtları ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler yeni kayıt dönemi ve kayıt yenileme tarihini merak ediyor. Peki, Açık Öğretim kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL, AÖF yeni kayıt dönemi başladı mı?

"Açık Öğretim kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL, AÖF yeni kayıt dönemi başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise ve üniversite öğrenim hayatlarını Açık Öğretim üzerinde devam eden öğrenciler 2023 yılı akademik takvimini merak ediyor. Kayıt dönemleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Açık Öğretim kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL, AÖF yeni kayıt dönemi başladı mı?

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti. MEB'in yeni çalışma takvimini duyurmasıyla kayıt tarihleri belli olacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2022-2023 Öğretim Yılı için kayıt yenileme tarihi 03 Ekim 2022 Pazartesi ve 21 Ekim 2022 Cuma tarihleri arasında 19 gün olmak üzere yer aldı.

Bahar dönemi kayıt yenileme, silme, ekleme ise 13 Şubat 2023 Pazartesi ve 24 Şubat 2023 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirileceğini resmi web sitesi üzerinden yayınlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA