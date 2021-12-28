Öğrencilere burs ve kredi müjdesi: Toplamda 1950 Türk Lirası bu akşam hesaplara yatacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin (toplamda bin 950 lira) yatırılacağını duyurdu. Peki kredi ve burs hangi durumlarda kesiliyor? İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere yönelik burs ve kredi ödemeleri konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
BU GECE HESAPLARA YATIYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin (toplamda bin 950 lira) yatırılacağını duyurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada 2022 yılının burs ve kredi miktarlarını açıklamıştı.
"Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz. Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans 1700 lira, doktora öğrencilerine 2550 lira burs verilecek."
İLK DEFA BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN TAAHHÜTNAMELERİNİ NASIL VE NE ZAMAN DÜZENLEMELERİ GEREKMEKTEDİR?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
Başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK 3 aylık burs ödemeleri bu gece mi yatacak? Bakan duyurdu...
- GSB 1575 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
- Maaşlarla birlikte promosyonlarda artıyor! 2022 emekli zamlı promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank...
- 18.5 milyon işçi ve memura ek ücret! Paralar hesaba yatırılacak! Gelir vergisi ve 675 lira ödeme...
- Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022'de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...
- Bu sene emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, verilmeyecek mi?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta saat kısıtlaması olacak mı?
- ATA AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2021 final sınav sonuçları sorgulama ekranı...
- ŞOK'tan yılbaşına özel indirimler! 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşamba itibarıyla...
- iPhone fiyatları tekrar düşer mi? Dolardaki düşüş sonrası iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Mekke’nin Fethi ne zaman, hangi gün? Mekke’nin Fethi anlam ve önemi nedir?
- Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...