28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Öğrencilere burs ve kredi müjdesi: Toplamda 1950 Türk Lirası bu akşam hesaplara yatacak

Öğrencilere burs ve kredi müjdesi: Toplamda 1950 Türk Lirası bu akşam hesaplara yatacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
ABONE OL
Öğrencilere burs ve kredi müjdesi: Toplamda 1950 Türk Lirası bu akşam hesaplara yatacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin (toplamda bin 950 lira) yatırılacağını duyurdu. Peki kredi ve burs hangi durumlarda kesiliyor? İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere yönelik burs ve kredi ödemeleri konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

BU GECE HESAPLARA YATIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin (toplamda bin 950 lira) yatırılacağını duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada 2022 yılının burs ve kredi miktarlarını açıklamıştı.

"Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz. Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans 1700 lira, doktora öğrencilerine 2550 lira burs verilecek."

İLK DEFA BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN TAAHHÜTNAMELERİNİ NASIL VE NE ZAMAN DÜZENLEMELERİ GEREKMEKTEDİR?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA