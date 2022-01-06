ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi tarafından 2021-2022 güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturum şeklinde düzenlenen final sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
ATA AÖF final sınav sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Final sınavına, 13 lisans, 4 lisans tamamlama ve 30 ön lisans programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 281 bin 930 öğrenci katıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Buna göre, 26 Aralık'ta sona eren final sınavının bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
- Diziler ne zaman başlayacak? TV’de diziler neden yok? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 diziler ne zaman başlıyor?
- Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı! 2022 Survivor ne zaman başlayacak? All-Star Ünlüler Gönüllüler kadrosu...
- Ahmet Erhan Göçmez kimdir? Seçmenlere küfreden Ahmet Erhan Göçmez kaç yaşında, hangi partili?
- Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı yok mu? 6 Ocak ATV yayın akışı Bir Zamanlar Çukurova BZÇ neden yok?
- Gözler o kararda! Tam kapanma gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasağı olacak mı?
- Üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 YKS TYT başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 6 Ocak KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? TC kimlik numarasının sonu...
- Ve son dakika açıklandı! KPSS 2021/2 tercih atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu personeli yerleştirmeleri...
- TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?
- Son günler... 28. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? 2022 polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan Müslüman mı, dini nedir?