ATA AÖF final sınav sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Final sınavına, 13 lisans, 4 lisans tamamlama ve 30 ön lisans programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 281 bin 930 öğrenci katıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Buna göre, 26 Aralık'ta sona eren final sınavının bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.