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ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi tarafından 2021-2022 güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturum şeklinde düzenlenen final sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

ATA AÖF final sınav sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Final sınavına, 13 lisans, 4 lisans tamamlama ve 30 ön lisans programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 281 bin 930 öğrenci katıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Buna göre, 26 Aralık'ta sona eren final sınavının bu hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.

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