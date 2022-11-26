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ATA AÖF CEVAP ANAHTARI İNDİR | ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF vize soru kitapçığı ne zaman erişime açılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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ATA AÖF CEVAP ANAHTARI İNDİR | ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF vize soru kitapçığı ne zaman erişime açılacak?

ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 26-27 Kasım aralığında gerçekleşecek. Bugün 2022 ATA AÖF vize sınavına giren öğrenciler cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF vize soru kitapçığı ne zaman erişime açılacak? İşte merak edilenler...

Bugün itibarıyla güz dönemi vize sınavları başlayan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları üç oturumda tamamlanacak. 26-27 Kasım aralığında yüz yüze gerçekleşecek olan vize sınavlarıyla ilgili öğrenciler detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF cevap anahtarı nereden, nasıl öğrenilir?

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. Cevap anahtarı yayımlanır yayımlanmaz detayalarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle şunu belirtelim ki ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih veilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında sonuçların 7 Aralık tarihinde belli olması beklenmekte. Öğrenciler sınav sonuçlarını açıklandığı tarihten itibaren aşağıdaki linke tıklayarak kolayca erişebilir.

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 26 Kasım - 27 Kasım 2022

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 07 Ocak - 08 Ocak 2023

Bütünleme Sınavı: 11 Şubat - 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 08 Nisan - 09 Nisan 2023

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı: 08 Temmuz - 09 Temmuz 2023

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak? ATA AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

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