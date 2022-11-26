ATA AÖF CEVAP ANAHTARI İNDİR | ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF vize soru kitapçığı ne zaman erişime açılacak?

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle şunu belirtelim ki ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih veilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında sonuçların 7 Aralık tarihinde belli olması beklenmekte. Öğrenciler sınav sonuçlarını açıklandığı tarihten itibaren aşağıdaki linke tıklayarak kolayca erişebilir.