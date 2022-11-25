ATA AÖF SINAVLARI SAAT BİLGİSİ | ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav ortalamayı ne kadar etkiler?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav tarihlerlerinin belli olmasının ardından öğrenciler, sınav hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Üç oturum şeklinde farklı gün ve saatlerde yapılacak olan ATA AÖF vize sınavlarına kısa süre kala, " ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? sorusu gündeme getirildi. İşte, sınav hakkında merak edilenler....
ATA AÖF sınavları saat kaçta? sorusu sınava girecek olanların gündeminde yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav (vize) tarihleri belli oldu. ATA AÖF ara sınavları üç oturum şeklinde farklı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek. Sınava girecekleri okulları öğrenen öğrenciler, sınav saatiyle ilgili araştırmalar yapıyor. Peki. ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilenler...
ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Erzurum Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre ATA AÖF sınavlarının ilk oturumu 26 Kasım Cumartesi günü saat 09:30'da yapılacak.ATA AÖF güz yarıyılı vize sınavları ikinci oturumu 26 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'da, son oturum ise 27 Kasım Pazar günü saat 15:00'da düzenlenecek.
2022 ATA AÖF SAAT KAÇTA?
ATA AÖF sınavlarına çok kısa bir zaman kala öğrenciler, 2022 ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.ATA AÖF sınavının ilk oturumları sabah, ikinci oturumları ise öğleden sonra başlayacak.
Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavı ilk oturumları saat 09.30'da, ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER İÇİN BÜTÜNLEME SINAVI!
ATA AÖF güz yarıyılı sınav takvimine göre öğrenciler bir eğitim yılında vize ve yarıyıl sonu sınavlarına katılacak. Bu sınavlarda ders geçme notu 35'e ulaşamayan öğrenciler dönem sonunda yapılacak telafi sınavlarına katılacak.Yarıyıl sonu final sınavları üç oturum şeklinde 07-08 Ocak 2023 tarihinde, bütünleme sınavları ise 11-12 Şubat 2023'de yapılacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek.
Öğrenciler ara sınav giriş belgelerine https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden ulaşabilecek.
ATA AÖF VİZE SINAVLARI YÜZDE KAÇ ETKİLİ OLACAK?
Atatürk Üniversitesinin yaptığı açıklamaya göre ara sınav olarak da bilinen vize sınavları not ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak % 70 etki eder. Sınavlar sona erdikten sonra adaylar sınavın yapılışına ve sonuçlara itiraz yapılabilecek.
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- ATA AÖF SINAVLARI SAAT BİLGİSİ | ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav ortalamayı ne kadar etkiler?
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