ATA AÖF SINAVLARI SAAT BİLGİSİ | ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav ortalamayı ne kadar etkiler?

ATA AÖF sınavları saat kaçta? sorusu sınava girecek olanların gündeminde yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav (vize) tarihleri belli oldu. ATA AÖF ara sınavları üç oturum şeklinde farklı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek. Sınava girecekleri okulları öğrenen öğrenciler, sınav saatiyle ilgili araştırmalar yapıyor. Peki. ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilenler...

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Erzurum Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre ATA AÖF sınavlarının ilk oturumu 26 Kasım Cumartesi günü saat 09:30'da yapılacak.ATA AÖF güz yarıyılı vize sınavları ikinci oturumu 26 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'da, son oturum ise 27 Kasım Pazar günü saat 15:00'da düzenlenecek.