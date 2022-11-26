KPSS DHBT SAAT BİLGİSİ | KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak?

KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar yarın KPSS DHBT sınavında ter dökecek. Hem adaylar hem de yakınları 2022-KPSS DHBT sınavıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 2022 KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak?

KPSS DHBT SINAVI SAAT KAÇTA?

2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS DHBT sınavı 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. 60 dakika sürecek olan sınav 11.15'te bitecek. DHBT-1 ve DHBT-2 kapsamında toplam 40 soru sorulacak.