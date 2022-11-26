26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri KPSS DHBT SAAT BİLGİSİ | KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak?

KPSS DHBT SAAT BİLGİSİ | KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2022
ABONE OL
KPSS DHBT SAAT BİLGİSİ | KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak?

KPSS DHBT sınavı heyecanında sona gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kariyer dahibi olmak isteyen binlerce kişinin ter dökeceği sınav ile ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Peki 2022 KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar yarın KPSS DHBT sınavında ter dökecek. Hem adaylar hem de yakınları 2022-KPSS DHBT sınavıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 2022 KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak?

KPSS DHBT SINAVI SAAT KAÇTA?

2022 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS DHBT sınavı 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. 60 dakika sürecek olan sınav 11.15'te bitecek. DHBT-1 ve DHBT-2 kapsamında toplam 40 soru sorulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır.

DHBT SINAV KONULARI

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

ç) Siyer

d) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

ç) Akaid ve Kelam

d) İslam Tarihi

e) Dinler ve Mezhepler Tarihi

f) Dini Hitabet

DHBT'de yer alan Kur'an-ı Kerim metinleri ve mealleri "Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975-389-081-6, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali" isimli kaynaktan alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA