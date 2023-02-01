İkinci dönem ara tatil ne zaman? MEB 2023 Nisan ara tatili ayın kaçında, kaç gün yapılacak? Takvim açıklandı
Okullarda ikinci dönemin başlamasına kısa bir süre kaldı. 6 Şubat'ta ders başı yapacak olan öğrenciler, şimdi de ara tatil takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci dönem ara tatil tarihleri duyuruldu. Nisan ayına denk gelen ara tatilin hangi gün başlayacağı merak ediliyor. Peki, ikinci dönem ara tatil ne zaman? MEB 2023 Nisan ara tatili ayın kaçında, kaç gün yapılacak? İşte ayrıntılar...
"İkinci dönem ara tatil ne zaman?" Milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından ikinci dönem ara tatil takvimi araştırılmaya başlandı. Yarıyıl tatilinin sona ermesine kısa süre kalırken, tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler "ara tatil ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ikinci dönem ara tatil ne zaman? MEB 2023 Nisan ara tatili ayın kaçında, kaç gün yapılacak? İşte cevaplar..
MEB'in takvimine göre, 3 Şubat'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek. Okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
OKUL ÖNCESİNDE HAFTADA 5 GÜN "ÜCRETSİZ YEMEK" UYGULAMASI 6 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ettiğini vurguladı.
Aralık 2021'de toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda "okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması" yönündeki tavsiye kararına ilişkin çalışmaları hızlandırdıklarını ve bu konudaki hazırlıkları büyük bir titizlikleri yürüttüklerini ifade eden Özer, "1980'li yıllardan beri uygulanan taşımalı eğitim ve pansiyonlarda kalan öğrencilere verilen ücretsiz yemek hizmetinin son 20 yılda kapsamı her geçen gün genişletildi. Biz de Şura kararı çerçevesinde öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin çalışmalarımıza hız verdik. Halihazırda eğitim öğretim yılının başında 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını, önce 1,8 milyona çıkardık. Şimdi de bu sayıyı eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacağız. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda somut bir adım daha atmış olacağız." diye konuştu.
Öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının önemli bir destek uygulaması olduğuna işaret eden Özer, son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandıklarını ve ücretsiz yemeğe özellikle gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi eğitimden başlayacaklarını söyledi.
Bakan Özer, ücretsiz yemek programının kapsamını ikinci eğitim-öğretim döneminin başlayacağı 6 Şubat itibarıyla kademeli olarak artıracaklarını dile getirerek şöyle devam etti:
"Burada ağırlığı okul öncesine vereceğiz. Ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'nu uygulanmak üzere 81 ilimize gönderdik. Bu kapsamda, resmi okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklarımıza haftanın 5 günü, günlük bir öğün beslenme verilmesi uygulamasını 6 Şubat itibarıyla başlatıyoruz. Bu kapsamda 6 Şubat itibarıyla resmi okullara devam eden 1 milyon 450 bin öğrencimiz, bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak.
Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrencilerimiz de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilerimize de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek. Bünyesinde ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler ile yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan gündüzlü öğrencilere imkanları uygun olan okullarda 6 Şubat günü beslenme verilecek. Diğer okullarda ise hazırlıklar tamamlanarak en erken zamanda beslenme verilmesine başlanacak."
Bakan Özer, uygulamanın detaylarına ilişkin şunları kaydetti:
"Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisini yaptık. Kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesini sağlayacağız."
ÖRNEK MENÜLER HAZIRLANDI
Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'nda, okullarda beslenme hizmeti süreçleri detaylarıyla yer aldı. Bu süreçler, "menü yönetimi", "denetim süreçleri (gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları)", "tedarik ve depolama", "üretim (hazırlama ve pişirme)", "yemeğin / beslenmenin dağıtılması" ve "servis sonrası işlemler" olmak üzere 6 aşamadan oluşacak. Söz konusu kılavuz Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının bu konudaki mevcut mevzuat ve çalışmaları referans alınarak oluşturuldu.
Günlük enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanabilmesi için çocukların tüketmeleri gereken besinlerin iyi kalitede ve yeterli miktarlarda olmasına dikkat edilecek. Beslenme hizmetleri kapsamında sağlıklı beslenme ilkelerine uygun menüler planlanacak, ihtiyaç duyacakları besin içeriklerinin karşılanması, bunun yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandıracak eğitimlerin verilmesi de sağlanacak.
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- İkinci dönem ara tatil ne zaman? MEB 2023 Nisan ara tatili ayın kaçında, kaç gün yapılacak? Takvim açıklandı
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