Lisede sınıfta kalma kalktı mı? Lise 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? MEB SON DAKİKA

Lisede sınıfta kalma kalktı mı? Lise 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı? soruları, okulların kapanmasına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Haziran ayında yaz tatiline çıkacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları bekliyordu. Merakla beklenen açıklama Bakan Mahmut Özer'den geldi. Peki, lisede sınıfta kalma kalktı mı? Lise 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? İşte haberin detayları...

LİSE 12. SINIFLAR DEVAMSIZLIKTAN KALIR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üniversitesi sınavı döneminde lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları okula devam stresine ilişkin soru üzerine, 1-2 haftadan bu yana bu konunun gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

12. sınıf öğrencileri ve velilerinden çok talep geldiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti: