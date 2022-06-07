Lisede sınıfta kalma kalktı mı? Lise 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? MEB SON DAKİKA
Lisede sınıfta kalma kalktı mı? Okulların kapanmasına kısa süre kala bazı sorular gündeme geldi. Lise 12. sınıflarda eğitim gören öğrencilerden devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapacak olan öğrenciler, söz konusu sınıf tekrarıyla ilgili detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, lisede sınıfta kalma kalktı mı? Lise 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? İşte cevaplar...
Lisede sınıfta kalma kalktı mı? Lise 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı? soruları, okulların kapanmasına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Haziran ayında yaz tatiline çıkacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları bekliyordu. Merakla beklenen açıklama Bakan Mahmut Özer'den geldi. Peki, lisede sınıfta kalma kalktı mı? Lise 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? İşte haberin detayları...
LİSE 12. SINIFLAR DEVAMSIZLIKTAN KALIR MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üniversitesi sınavı döneminde lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları okula devam stresine ilişkin soru üzerine, 1-2 haftadan bu yana bu konunun gündemlerinde olduğunu dile getirdi.
12. sınıf öğrencileri ve velilerinden çok talep geldiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir Bakanlığımız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz.
Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkân verip eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz hem de diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz, artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar."
ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.
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