2024 ALES ne zaman yapılacak? Yeni ALES-1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES SINAV TAKVİMİ!

"2024 ALES sınavları ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ALES/3 sonuçlarının açıklanması sonrası birçok kişi, 2024 yılı için tarih araştırması yapıyor. ÖSYM'nin resmi duyurusu ile öğrencilere sağlanan bu bilgiler doğrultusunda, 2024 yılında ALES sınavları 3 kez düzenlenecek. Peki, ALES 2024 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...