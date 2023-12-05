2024 ALES ne zaman yapılacak? Yeni ALES-1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES SINAV TAKVİMİ!
"2024 ALES sınavları ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Öğrencilerin akademik kariyerlerine yön veren ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için 2024 sınav takvimi netleşti. ÖSYM'nin (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi duyurusu ile öğrencilere sağlanan bu bilgiler doğrultusunda, 2024 yılında ALES sınavları 3 kez düzenlenecek. İşte detaylar...
"2024 ALES sınavları ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ALES/3 sonuçlarının açıklanması sonrası birçok kişi, 2024 yılı için tarih araştırması yapıyor. ÖSYM'nin resmi duyurusu ile öğrencilere sağlanan bu bilgiler doğrultusunda, 2024 yılında ALES sınavları 3 kez düzenlenecek. Peki, ALES 2024 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
ALES/3 SONUÇLARI BELLİ OLDU!
2023-ALES/3 Sınav Sonuçları Açıklandı
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
2024 ALES SINAVLARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav takvimi içerisinde paylaşılan bilgilere göre 2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak. Sınav ise 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. 2024 yılının ilk ALES'inin sınav sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES'te gerçekleşecek olan ikinci sınav için başvurular 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak. 28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.
ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.
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- 2024 ALES ne zaman yapılacak? Yeni ALES-1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES SINAV TAKVİMİ!
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