Bursluluk Sınavı başvuru ekranı 2024 | İOKBS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?

2024 yılına dair son dakika haberine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru ekranı bugün erişime açılıyor. Ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel eğitim ortaokulu öğrencileri için 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında bulunan öğrenciler için düzenlenen bu sınav, bursluluk hakkından faydalanmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yılın İOKBS bursluluk sınavı 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek ve başvuru tarihleri, şartlar ve ücret gibi detaylar öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki 2024 bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?