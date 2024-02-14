Bursluluk Sınavı başvuru ekranı 2024 | İOKBS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?
İlköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde yer alan 5, 6, 7, 8, ve hazırlık sınıfları ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek olan İOKBS başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı için başvuru kılavuzu öğrencilerle paylaşıldı ve içerisinde şartlar, sınav tarihi, sonuçların açıklanacağı tarih gibi tüm detaylar yer aldı.
2024 yılına dair son dakika haberine göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru ekranı bugün erişime açılıyor. Ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel eğitim ortaokulu öğrencileri için 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında bulunan öğrenciler için düzenlenen bu sınav, bursluluk hakkından faydalanmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yılın İOKBS bursluluk sınavı 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek ve başvuru tarihleri, şartlar ve ücret gibi detaylar öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki 2024 bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?
MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS başvuruları http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden 13 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüzonbirbinaltıyüz) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Bursluluk sınavı giriş belgeleri ise sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
2024 İOKBS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da düzenlenecek. Sonuçlar ise 17 Mayıs'ta adaylarla paylaşılacak.
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- Bursluluk Sınavı başvuru ekranı 2024 | İOKBS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?
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