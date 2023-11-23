Ara tatil kalkıyor mu? MEB'den öğrenci öğretmen ve velilere yönelik flaş adım...
Milli Eğitim Bakanlığı ara tatillere ilişkin öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik yeni bir çalışma başlattı. Kasım ara tatiline ilişkin anket çalışması yapan MEB ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik ara tatil anketi hazırladı. Anket bakanlığın Bilişim Sistemleri üzerinden erişime açıldı. 10 Aralık'a kadar devam edecek değerlendirmede kasım ara tatiline yönelik sorular yer alıyor. ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorusuna yanıt aranıyor.
GRUPLARA FARKLI SORULAR
Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan anketlerde her grup için farklı soru sayısı ve çeşidi var.
Öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 soru yöneltildi. Yanıt kısmında ise, 'katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum' şeklinde üç seçenek bulunuyor.
Anketin girişindeki açıklamada uygulanan ara tatili yansıtan yanıtların içtenlikle cevaplanması notu yer alıyor.
YORUM DA YAPILABİLECEK
Öğretmenlere; ara tatil uygulamasından velilerin memnun olup olmadığı, öğrenciler ve velilere ise "ara tatil uygulaması aile bireylerini mutlu etti mi?" gibi sorular da yöneltiliyor.
Öğretmenlere ara tatil uygulamasından memnun olup olmadıkları da soruldu. Öğretmenler ve veliler için bir yorum kutusu da bulunan ankette, öğrenciler için yorum bölümüne yer verilmedi.
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