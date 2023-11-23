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MEB ara tatil anketi oy kullanma ekranı! Ara tatil anketi nedir, nasıl doldurulur? mebbis.meb.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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MEB ara tatil anketi oy kullanma ekranı! Ara tatil anketi nedir, nasıl doldurulur? mebbis.meb.gov.tr

"Ara tatil kaldırılsın mı, devam mı etsin?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili tartışmaların devam ettiği bir dönemde, öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla 'Ara Tatil Değerlendirme Anketi'ni başlattı. Anket, oy verme ekranıyla veri.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, Ara tatil anketine nasıl girilir? İşte, detaylar...

Ara tatil anketi oy verme sayfası! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili tartışmaların devam ettiği bir dönemde, öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla 'Ara Tatil Değerlendirme Anketi'ni başlattı. Anket, oy verme ekranıyla veri.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, Ara tatil anketine nasıl girilir? İşte, detaylar...

ARA TATİL ANKETİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, geride kalan ara tatilin nasıl geçtiğine yönelik sorular bulunuyor.

ARA TATİL ANKETİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Öğrenci, veli ve öğretmenler ara tatil anketine https://veri.meb.gov.tr/ internet adresinden MEBBİS girişi ile erişim sağlayacaklar. MEBBİS girişinde kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilecek.

Önümüzdeki yıllarda ara tatil uygulamasına devam edilip edilmeyeceğine ilişkin alınacak olan kararda, anket sonuçları üzerinden yapılacak analizin etkili olması bekleniyor.

MEB ARA TATİL ANKETİ KATILIM SAYFASI

MEB, ara tatilin sona erdiği 20 Kasım'da öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere hazırlanan ara tatil anketini erişime açtı. 'Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması' anketlerine, 10 Aralık'a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

MEBBİS ARA TATİL ANKETİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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