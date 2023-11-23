MEB ara tatil anketi oy kullanma ekranı! Ara tatil anketi nedir, nasıl doldurulur? mebbis.meb.gov.tr

Ara tatil anketi oy verme sayfası! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili tartışmaların devam ettiği bir dönemde, öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla 'Ara Tatil Değerlendirme Anketi'ni başlattı. Anket, oy verme ekranıyla veri.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, Ara tatil anketine nasıl girilir? İşte, detaylar...