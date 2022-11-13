2022 ortaöğretim KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM takvimi! Lise KPSS ne zaman açıklanacak?
Lise KPSS ne zaman açıklanacak? Kamuya personel atamasında kullanılan puanları belirlemek için gerçekleştirilen KPSS'nin ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da uygulanmıştı. Binlerce adayın katılım sağladığı 2022 KPSS ortaöğretim sınavının soru ve cevaplarrı geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Soru ve cevapları inceledikten sonra aldıkları puanları merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, lise KPSS ne zaman açıklanacak? 2022 ortaöğretim KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...
Ortaöğretim KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lise mezunu adayların katılım sağladığı 2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM ise yayımladığı sınav takvimi ile sonuç tarihini duyurdu. Peki, lise KPSS ne zaman açıklanacak? 2022 ortaöğretim KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
LİSE KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 01 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
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