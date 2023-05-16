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2023 MEB LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA! Puan hesaplama nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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2023 MEB LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA! Puan hesaplama nasıl yapılır?

"LGS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Peki, MEB LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, sınav takvimi...

"LGS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, Liselere geçiş sınavı hakkında tüm detaylar...

LGS 2023 NE ZAMAN?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Sınava katılacak olan öğrencilerin LGS sınav giriş yerleri 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada yer alacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 LGS sonuçları 26 Haziran'da ilan edilecek. Duyurular "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.İkinci dönem konuları sınava dahil edilmeyecek.

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