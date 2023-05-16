2023 MEB LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA! Puan hesaplama nasıl yapılır?

"LGS sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, Liselere geçiş sınavı hakkında tüm detaylar...