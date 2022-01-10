KPSS başvuru süreci, yeni yıla girmemiz ile birlikte yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, mezuniyet durumuna göre sınavlara katılacak. İki yılda bir gerçekleştirilen ortaöğretim ve ön lisans sınavları da bu sene yapılacak. Peki, KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

2022 KPSS BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?

İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri: