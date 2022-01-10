KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS başvuruları başladı mı? ÖSYM tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS başvuruları için araştırmalar sürüyor. Bu sene ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde uygulanacak KPSS sınavları ile ilgili takvim belli oldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
KPSS başvuru süreci, yeni yıla girmemiz ile birlikte yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, mezuniyet durumuna göre sınavlara katılacak. İki yılda bir gerçekleştirilen ortaöğretim ve ön lisans sınavları da bu sene yapılacak. Peki, KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
2022 KPSS BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?
İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri:
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022
SINAV: 31 Temmuz 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
SINAV: 06 Ağustos 2022
BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022
BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV: 14 Ağustos 2022
BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Ön Lisans
SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022
BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022
SONUÇ: 27 Ekim 2022
2022-KPSS Ortaöğretim
SINAV: 06 Kasım 2022
BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022
SONUÇ: 01 Aralık 2022
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