AÖL yeni kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı. Sınavlar, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru oluşuyor ve her doğru cevabın puan değeri 5. Ayrıca yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor. Peki, AÖL yeni kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı, ne zaman? Açık Lise kayıtları...