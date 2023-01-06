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AÖL yeni kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı, ne zaman? Açık Lise kayıtları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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AÖL yeni kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı, ne zaman? Açık Lise kayıtları...

AÖL yeni kayıt tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Heyecanla beklenen sonuçlar da erişime açıldı. Açık Lise kayıtarı için detaylar merak ediliyor. Peki, AÖL yeni kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı, ne zaman? Açık Lise kayıtları...

AÖL yeni kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı. Sınavlar, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru oluşuyor ve her doğru cevabın puan değeri 5. Ayrıca yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor. Peki, AÖL yeni kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı, ne zaman? Açık Lise kayıtları...

AÖL BİR SINAVDA KAÇ KREDİ ALINIR?

Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Program ortak ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız 3 dönemden oluşmaktadır.

Öğrenciler yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler bir dönemde en fazla 12 ders seçebilir ve en fazla 12 dersten sınava katılır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrenim gördüğü toplam dönemin; Yapılacak olan sınavın ilk günü itibarıyla, on yedi yaşını bitirmeyen öğrenciler için en az 8, on yedi yaşını bitiren öğrenciler için ise en az 5 olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme için henüz bir duyuru yapılmadı. AÖL kayıt yenileme geçtiğimiz sene 27-28 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

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