AÖL sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı!
Online olarak gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavının sonuçları heyecanla bekleniyordu. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler için MEB'den müjdeli haber geldi. 2022-2023 AÖL 1. dönem sınavına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
AÖL sınav sonuçları, yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler AÖL'ün sonuç sorgulama ekranına akın ediyor. AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler, sonuçların nereden öğrenileceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, MEB'in http://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
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- AÖL sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı!
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