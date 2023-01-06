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AÖL sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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AÖL sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı!

Online olarak gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavının sonuçları heyecanla bekleniyordu. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler için MEB'den müjdeli haber geldi. 2022-2023 AÖL 1. dönem sınavına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

AÖL sınav sonuçları, yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler AÖL'ün sonuç sorgulama ekranına akın ediyor. AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler, sonuçların nereden öğrenileceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, MEB'in http://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

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