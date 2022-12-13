AÖL sonuçlarına geri sayım! aol.meb.gov.tr: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ EKRANI!
Açık Öğretim Lisesi sınavları 9 Aralık tarihinde başladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuçların açıklanacağı tarihi şimdiden sorgulamaya başladı. AÖL sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'nden öğrenilecek. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih verildi mi? İşte, detaylar..
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 9 Aralık tarihinde başlamasının ardından öğrenciler, sınav sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.. Açık lise sınavlarına katılım sağlayanları ngözü kulağı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, "AÖL sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte, cevabı...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;
9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.
AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.
AÇIK LİSE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sonuçlarına geri sayım! aol.meb.gov.tr: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ EKRANI!
- 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? Yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-23 MEB TATİL TAKVİMİ!
- ÖSYM az önce duyurdu! Sağlık Bakanlığı ATAMA SONUÇLARI sorgulama: sonuc.osym.gov.tr KPSS 2022/11 tercih sonuçları TIKLA-ÖĞREN!
- DHBT AİS SONUÇ SORGULAMA: DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
- SED yardımı son dakika ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Aralık ayı SED yardımı paraları ne zaman yatacak?
- Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM KPSS 2022/11 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- VGM burs sonuçları son durum: 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?
- 2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer'den açıklaması
- ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları
- ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!
- ABD FED faiz beklentisi nedir? 2022 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi son durum...
- GSB DUYURULAR: KYK bursları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?