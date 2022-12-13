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AÖL sonuçlarına geri sayım! aol.meb.gov.tr: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ EKRANI!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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AÖL sonuçlarına geri sayım! aol.meb.gov.tr: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ EKRANI!

Açık Öğretim Lisesi sınavları 9 Aralık tarihinde başladı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuçların açıklanacağı tarihi şimdiden sorgulamaya başladı. AÖL sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'nden öğrenilecek. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih verildi mi? İşte, detaylar..

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 9 Aralık tarihinde başlamasının ardından öğrenciler, sınav sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.. Açık lise sınavlarına katılım sağlayanları ngözü kulağı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, "AÖL sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte, cevabı...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.

AÇIK LİSE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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