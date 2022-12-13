15 tatil ne zaman, ayın kaçında? Yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-23 MEB TATİL TAKVİMİ!

2022 eğitim-öğretim yılının bitmesine kısa bir süre kaldı. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili için binlerce öğrenci okulların ne zaman tatile gireceğini merak edliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-23 eğitim öğretim takvimi sonrasında, okullarda tatil tarihleri belli oldu. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Sömestr tatili hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri netleşti.Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.