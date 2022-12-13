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15 tatil ne zaman, ayın kaçında? Yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-23 MEB TATİL TAKVİMİ!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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15 tatil ne zaman, ayın kaçında? Yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-23 MEB TATİL TAKVİMİ!

Ocak ayının yaklaşması ile birlikte yarıyıl tarihleri arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Tatil planı yapan öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren yarıyıl tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasıyla birlikte belli oldu. İşte, 2022-2023 15 tatil tarihleri...

2022 eğitim-öğretim yılının bitmesine kısa bir süre kaldı. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili için binlerce öğrenci okulların ne zaman tatile gireceğini merak edliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-23 eğitim öğretim takvimi sonrasında, okullarda tatil tarihleri belli oldu. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Sömestr tatili hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri netleşti.Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.


OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.



Bu bilgi ışığında okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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