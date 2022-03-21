Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 1 Mart'ta başlayan açık lise 2. dönem sınavı 10 Mart'ta tamamlandı. Açık lise sınavlarına katılan binlerce öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise 2. dönem sınav sonuçlarınınn kesin olarak hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.