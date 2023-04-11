AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.