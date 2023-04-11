AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?
"AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesinde eğitim alacak olan öğrenciler AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt süreci 3 Nisan 2023 ile sona erdi ve öğrenciler AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?
"AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılı sınav uygulama takvimini meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açtı. Takvime göre sınavlar Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.
Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."
AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME BİTTİ Mİ?
MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edilmesi kararı alındı.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacaktır.
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